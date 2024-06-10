الإثنين 10-06-2024
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الإثنين، 10-06-2024 10:10 ص

2964 طنا من الخضار وردت إلى السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 4105 أطنان، منها 2964 طنًا من الخضار، و941 طنًا من الفواكه، و199 طنًا من الورقيات.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-25 قرشًا، والبصل الناشف بين 10-20 قرشًا، والبطاطا بين 30-50 قرشًا، والبندورة بين 7-17 قرشًا، والجزر بين 25-35 قرشًا، والخيار بين 20-30 قرشًا، والزهرة بين 25-40 قرشًا، والليمون بين 60-80 قرشًا، والموز البلدي بين 50-75 قرشًا.



 




 

 


 

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