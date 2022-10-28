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الجمعة، 28-10-2022 06:33 م

3 آلاف رجل أمن يشاركون في تأمين مباراة الوحدات والفيصلي

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الوكيل الإخباري - يشارك 3 آلاف رجل أمن في تأمين مباراة الوحدات والفيصلي التي ستقام في ملعب الحسن في إربد، ضمن الجولة 21 من دوري المحترفين لكرة القدم، وفق محافظ إربد رضوان العتوم.

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وقال العتوم إن الواجب الأمني موزع على 3 أطواق، الأول ملامس للأندية والجماهير والإداريين بمسؤولية من وحدة الأمن الرياضي، والطوق الثاني عند بوابات الدخول للمدينة الرياضية والمدرجات بمسؤولية من قوات الدرك، أما الطوق الثالث في الشوارع المحيطة بمدينة الحسن مسؤولية الشرطة وقيادة الإقليم على مساحة 5 كيلو متر مربع، وتشارك فيه شرطة راجلة ودوريات بحث جنائي وأمن وقائي ووحدة الواجبات الميدانية.


وتحدث العتوم عن خطة لتنظيم الحركة المرورية في المنطقة المحيطة بالملعب، وحُددت أبواب لدخول جمهور الفيصلي وأخرى لدخول جمهور الوحدات إلى الملعب، كما وضعت خطة لخروج الجماهير من الملعب.


وقالت مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة، إنها ستوفر أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع الجماهير والموجودين، وبما يضمن الحزم في الإجراء، والسلاسة في التعامل للتسهيل على المواطنين.


وأكّدت بأنها لن تتهاون بتطبيق التعليمات الأمنية الخاصة بالمباراة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وأضافت أن وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع كل ما ينشر على مواقع التواصل للتعامل وفقا لأحكام القانون مع كل من ينشر خطابا يحض على العنف والكراهية.


وطالبت الجميع التعاون مع رجال الأمن، والتأكيد على تحويل هذه المباراة إلى عنوان "اللحُمة" الوطنية والروح الرياضية العالية التي تمثل أخلاقنا وقيمنا الأصيلة.

 

المملكة

 




 

 


 

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