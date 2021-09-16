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وفاة سيدة تعرضت للحرق من قبل زوجها في عمان

الخميس، 16-09-2021 12:26 م

3 أحداث تهز المملكة صباح اليوم

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة صباح اليوم الخميس 3 أحداث ساخنة ، الأمر الذي أثار الأردنيين وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة للحيثيات المأساوية لتلك الأحداث  .

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وفاة سيدة حرقا على يد زوجها

فقد أكد مصدر أمني وفاة سيدة عشرينية تعرضت للحرق من قبل زوجها إثر خلاف معه ( أنقر هنا) .

 

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط الزوج وإحالته للقضاء في حينه وقرر المدعي العام توقيفه على ذمة القضية .

 

طعن عشرينية في إربد

وفي إربد أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عامر السرطاوي أنه ورد بلاغ الى غرفة عمليات المحافظة  يفيد بوجود فتاة عشرينية مطعونة بمنطقة البطن ( أنقر هنا ) .

 

حادث مروع في عبدون 

كما وشهدت العاصمة عمان حادث سير مروع في منطقة عبدون باتجاه الدوار الخامس في العاصمة عمان صباح اليوم الخميس ( انقر هنا ).

 

ولفت المصدر  أن الحادث نتيجة لتدهور باص كوستر واصطدامه في مركبة "تكسي" .

وبين أنه نتج عن الحادث إصابة مواطنين ، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى للوقوف على حالتهم الصحية ، دون ذكر للتفاصيل.

وقد تسبّب الحادث إلى إعاقة حركة السير ، ما أدى إلى تواجد الأجهزة الأمنية في المكان للسيطرة على الحركة المرورية .

 

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