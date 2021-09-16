3 أحداث تهز المملكة صباح اليوم

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - شهدت المملكة صباح اليوم الخميس 3 أحداث ساخنة ، الأمر الذي أثار الأردنيين وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة للحيثيات المأساوية لتلك الأحداث .

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وفاة سيدة حرقا على يد زوجها

فقد أكد مصدر أمني وفاة سيدة عشرينية تعرضت للحرق من قبل زوجها إثر خلاف معه ( أنقر هنا) .



وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط الزوج وإحالته للقضاء في حينه وقرر المدعي العام توقيفه على ذمة القضية .

طعن عشرينية في إربد

وفي إربد أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عامر السرطاوي أنه ورد بلاغ الى غرفة عمليات المحافظة يفيد بوجود فتاة عشرينية مطعونة بمنطقة البطن ( أنقر هنا ) .

حادث مروع في عبدون

كما وشهدت العاصمة عمان حادث سير مروع في منطقة عبدون باتجاه الدوار الخامس في العاصمة عمان صباح اليوم الخميس ( انقر هنا ).

ولفت المصدر أن الحادث نتيجة لتدهور باص كوستر واصطدامه في مركبة "تكسي" .



وبين أنه نتج عن الحادث إصابة مواطنين ، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى للوقوف على حالتهم الصحية ، دون ذكر للتفاصيل.



وقد تسبّب الحادث إلى إعاقة حركة السير ، ما أدى إلى تواجد الأجهزة الأمنية في المكان للسيطرة على الحركة المرورية .

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