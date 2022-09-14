3 أحداث مأساوية مرت على الأردنيين في عهد حكومة الخصاونة

الوكيل الاخباري – محرر الشؤون المحلية - أعادت حادثة انهيار عمارة اللويبدة ذاكرة الشارع الأردني لحوادث مأساوية أدمت قلوبهم خلال العامين الاخيرين وراح ضحيتها عدداً من المواطنين الأبرياء .

اضافة اعلان



ومرت 3 احداث مأساوية على الأردنيين منذ تشكيل الدكتور بشر الخصاونة حكومته اول مرة في تشرين اول من العام 2020، حاولت خلالها الحكومة التعامل مع هذه الحوادث والتي كان أولها حادثة انقطاع الاكسجين عن مرضى مستشفى السلط الجديد، في آذار 2021، وما خلّفه من فقدان 7 أشخاص كانوا على اسرة الشفاء في العناية الحثيثة.

وكان ثاني هذه الأحداث، انفجار صهريج غاز الكلورين الذي وقع على رصيف ميناء العقبة، حزيران الماضي، مخلفا 13 وفاة و 260 اصابة، بعد انتشار غيمة صفراء سامة أدمعت أعين الأردنيين.



وآخر الفواجع ما وقع امس في منطقة اللويبدة في العاصمة عمان، بعد انهيار عمارة مكونة من 4 طوابق، خلفت حتى اللحظة 5 وفيات و 9 اصابات، وجهود البحث مازالت مستمرة.

