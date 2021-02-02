3 أحداث هامة تشهدها المملكة الخميس

الوكيل الإخباري - تشهد المملكة الخميس القادم ، (3) أحداث مهمة ، حيث الاهتمام الشعبي الواسع بها ، على ضوء تصريحات سابقة لعدد من المسؤولين .

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أولى تلك الأحداث ، قرار العودة إلى المدارس ، حيث ستستلم خلية أزمة كورونا، الخميس المقبل توصيات من وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة بما يتعلق بذلك، حسب ما أكّد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، عبد الغفور القرعان.

ويأتي ذلك ، بعد تقييم للوضع الوبائي الراهن ، في الأردن، في ظلّ ارتفاع الإصابات بسلالة كورونا المتحورة خلال الفترة الحالية .

الحدث الثاني ، الإعلان عن نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2020 وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحا، وفق موقع الوزارة عبر "تويتر"، الثلاثاء.

الحدث الثالث، انطلاق الحملة الثانية لإعطاء الجرعة الثانية لمطعوم فيروس كورونا .

وسيتم إرسال رسائل نصية لمتلقي الجرعة الثانية مع تعديلات بسيطة على المواعيد لتجنب الاكتظاظ وتسهيل الإجراءات .



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