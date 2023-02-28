الثلاثاء 28-02-2023
الوكيل الاخباري

البيت الأبيض يمهل الهيئات 30 يوما لحظر تيك توك على أجهزتها

12 % من صادرات السيجار الكوبي تذهب للشرق الأوسط

18149 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

إغلاق المجال الجوي فوق مدينة بطرسبورغ

قرار من الهيئة العامة لدار مسنين احترقت فيها سيدة قبل ايام

التخطيط تمدد العمل بخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط أريحا

القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 200 قذيفة على دونيتسك وخيرسون خلال يوم

التعامل مع 1299 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي نادر الخميس القادم

الثلاثاء، 28-02-2023 09:22 ص

3 إصابات بتصادم 3 مركبات على طريق إربد - عمان

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n


الوكيل الإخباري - قال النقيب سفيان العتوم، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث خلال 24 ساعة، أبرزها حادث تصادم وقع بين 3 مركبات على طريق عمان - اربد ونتج عن الحادث 3 إصابات، وحادث انحراف تريلا على الطريق الخلفي للعقبة دون وقوع أي إصابات، وحادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي دون إصابات. اضافة اعلان



وبيّن العتوم، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أن الطرق الخارجية للمملكة شهدت منذ صباح اليوم حركة سير قوية ونشطة، دون وجود أي عوائق. 

وأشار إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة خلال الساعات الماضية، خاصة السرعات العالية، حيث تم ضبط مركبتين على طريق الأزرق، الأولى تسير بسرعة  100/170 كم، والثانية تسير بسرعة 70/185 كم. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63fdb86a956fb

18149 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

15-1-660x330

قرار من الهيئة العامة لدار مسنين احترقت فيها سيدة قبل ايام

e873ad75-وزارة-التخطيط-والتعاون-الدولي

التخطيط تمدد العمل بخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

333886680_588547342881940_3928432757037027630_n

التعامل مع 1299 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

8888

سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي نادر الخميس القادم

ddوزارة الداخلية

الفراية يشارك في اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية

أخبار متعلقة
FnyMWttXgAIdBKZ

قطع مؤقت للطريق الصحراوي بسبب الغبار والأمن يُحذر

1595266341338

تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي - تفاصيل

201317_5_1482579197

الأرصاد الجوية تحذر السائقين على طريق عمان-إربد

1220221593124795161176

893 ألف اسطوانة غاز عبأتها مصفاة البترول في ٥ أيام

file

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة والرؤية الافقية في رأس النقب 50 متراً

الدفاع المدني 4

11 إصابة بحادث سير على طريق إربد - عمان