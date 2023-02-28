3 إصابات بتصادم 3 مركبات على طريق إربد - عمان

الوكيل الإخباري -

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قال النقيب سفيان العتوم، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث خلال 24 ساعة، أبرزها حادث تصادم وقع بين 3 مركبات على طريق عمان - اربد ونتج عن الحادث 3 إصابات، وحادث انحراف تريلا على الطريق الخلفي للعقبة دون وقوع أي إصابات، وحادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي دون إصابات.وبيّن العتوم، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أن الطرق الخارجية للمملكة شهدت منذ صباح اليوم حركة سير قوية ونشطة، دون وجود أي عوائق.وأشار إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة خلال الساعات الماضية، خاصة السرعات العالية، حيث تم ضبط مركبتين على طريق الأزرق، الأولى تسير بسرعة 100/170 كم، والثانية تسير بسرعة 70/185 كم.