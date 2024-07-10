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الأربعاء، 10-07-2024 04:30 م

3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب قطاع غزة

القوات المسلحة


 
الوكيل الاخباري - نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، 10 تموز 2024، 3 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية وإنسانية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.

واشتملت الإنزالات على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وشاركت في عملية الانزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية/ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية.

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