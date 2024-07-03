3 جمعيات أردنية تفوز بجائزة عربية لأفضل أداء خيري عربي

الوكيل الإخباري - فازت 3 جمعيات خيرية أردنية بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، من بين 300 مؤسسة متقدمة و188 مؤسسة مرشحة للدورة الثالثة من الجائزة من 17 دولة عربية.

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وأعلن الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الدكتور عيسى الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالدمام أسماء المؤسسات الفائزة بالجائزة، موضحا أن الترشيحات لفروع الجائزة كانت بمعدل 51 مؤسسة كبيرة، و70 مؤسسة متوسطة، و67 مؤسسة صغيرة، وتم اختيار 30 مؤسسة فائزة منها، توزعت بالتساوي على الفئات الثلاث.



ومن الأردن فازت كل من جمعية التكافل الخيرية ضمن المؤسسات الكبرى وجمعية البترا للتربية الخاصة، وجمعية القلب الرحيم لرعاية المعاق واليتيم الخيرية ضمن المؤسسات الصغيرة.



وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتهدف إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي، للوصول لأفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات، من خلال معايير الجائزة التي تعمل هذه المؤسسات والجمعيات على تطبيقها لتأهيلها للدخول في المسابقة، التي تتعلق بالقيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين وتنمية الموارد المالية وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء.



وتسعى الجائزة إلى تعزيز العمل على الارتقاء بمستوى المؤسسات الخيرية في العالم العربي، فضلاً عن سعيها لتحقيق التميز في الأداء المؤسسي، واعتماد أفضل الممارسات الإبداعية، بما يخدم التطوير المستمر للخدمات الإنسانية المقدمة للمستفيدين، من خلال تشجيع التنافس فيما بينها، وتكريم المؤسسات المعتمدة، استنادًا إلى معايير مبنية على أسس علمية.



من جانبه، بارك مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني للفائزين بالجائزة بهذه الدورة، مشيراً الى أن مشروع الجائزة هو أحد المشاريع التي ترعاها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية.