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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 18-05-2024 03:22 م

3 جوائز للأردن في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF 2024)

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الوكيل الإخباري - حصد الفريق الأردني المشارك في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF 2024)، المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية لوس أنجلوس – كاليفورنيا، (3) جوائز خاصة.

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وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الفريق الأردني الذي شارك بتسعة مشاريع، قدمها أحد عشر طالبًا وطالبة في المعرض الدولي.


وأكد الدكتور محافظة أن الوزارة تحرص على توفير البيئة المناسبة في المدارس لتمكينها من الكشف عن المواهب وصقلها بما يضمن استمراريتها وتطورها وتحقيق الإنجازات في المسابقات المحلية والدولية.


وأثنى على جهود الإدارات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور التي ساهمت في توفير البيئة الداعمة لتحقيق هذه الإنجازات، مباركًا لطلبتنا ومدارسهم ومعلميهم وللأردن على هذا الإنجاز الكبير.

 




 

 


 

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