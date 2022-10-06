3 دنانير سعر كيلو الرمان .. و سوق الخضار: في بداية موسمه

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة إن سعر الرمان في السوق المركزي يترواح ما بين 2.5 – 3 دنانير.

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وبين الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" إن شح كميات الرمان الواردة إلى السوق جعلت اسعاره مرتفعة .



واوضح أن 10 طن من الرمان المحلي ورد السوق المركزي صباح اليوم الخميس، منوها أن شح الكمية يعود إلى ان الرمان يخضع إلى عمليات تصنيع دبس وخل إضافة إلى البيع على طرقات المملكة.



واشار ان الرمان في السوق المركزي من انتاج محلي و مستورد من تركيا.

يشار إلى أن موسم الرمان في بداياته ومن المتوقع استمراره حتى بداية شهر كانون الأول المقبل.

