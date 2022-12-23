الجمعة 23-12-2022
الوكيل الاخباري

اخماد حريق شب بمحل يستخدم لتفصيل الأثاث في عمان -صور

الأشغال تحذر سالكي الطرق الخارجية وتنشر أرقام الطوارئ

قرار مرتقب من الضمان حول نسبة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2023

الصوامع: مخزون الحبوب يكفي الأردن 15 شهرًا

العقبة استقبلت 1.9 مليون سائح خلال 11 شهراً

هام من الباص السريع حول ساعات العمل خلال العطلة

زراعة عجلون تدعو لاستثمار الأمطار لغايات الحصاد المائي

3 سيناريوهات قانونية حول جريمة الفتاة القاصر التي قتلت 3 من عائلتها في اربد

شاهد.. سيول جارفة في جنوب الأردن - فيديو

هكذا تلقت نعيمة خبر وفاة والدها سيف عوض

الجمعة، 23-12-2022 08:00 م

3 سيناريوهات قانونية حول جريمة الفتاة القاصر التي قتلت 3 من عائلتها في اربد

(تعبيرية)


الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - قال محامي الجنايات الكبرى الدكتور عادل العزام، إن 3 سيناريوهات قد يكيفها الادعاء العام، حول جريمة الفتاة القاصر التي قتلت 3 من أفراد عائلتها في إربد.

اضافة اعلان

 

وأضاف العزام لـ" الوكيل الإخباري" أنه إذا تبين لدى الادعاء العام أن الجرمية عن (قصد) أي أنها جاءت بلحظة غضب لأمر ما أو سبب معين، فان العقوبة قد تتراوح من 7 -10 أعوام، مع احتمال تخفيف العقوبة إذا اسقط الحق الشخصي من قبل ورثة المجني عليهم.


وأشار إلى أن السيناريو الثاني إذا تبين أن الجريمة جاءت عن (عمد) أي أنها كانت بترتيب وتخطيط مسبق، منوهاً إلى أن العقوبة بهذا الحالة أعلى وقد تصل للسجن من 12-15 عاماً.


ونوه العزام إلى أن السيناريو الثالث إذا كانت الجريمة (تسبب بالوفاة) نتيجة العبث بالسلاح، وهو ما يجعلها جنحة وتصل عقوبتها إلى 6 أشهر سجن أو أقل، وفقا لتكييف المحكمة.


وأكد  أن الادعاء العام سوف يتحقق من السلوك الذهني للفتاة ، وإذا ما  كان هناك أي مسببات صحية مثل مرض (الذهان) وعليه تكيّف القضية ويأتي الحكم فيها. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

اخماد حريق شب بمحل يستخدم لتفصيل الأثاث في عمان -صور

1220222184942948113952

الأشغال تحذر سالكي الطرق الخارجية وتنشر أرقام الطوارئ

12202223163033760449868

قرار مرتقب من الضمان حول نسبة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2023

3202210212147980859398

الصوامع: مخزون الحبوب يكفي الأردن 15 شهرًا

63a5e27ec7e96

العقبة استقبلت 1.9 مليون سائح خلال 11 شهراً

12202211102512758536692

هام من الباص السريع حول ساعات العمل خلال العطلة

أخبار متعلقة
4c1e6390-7c79-474d-8ddf-aef6448088af

الأمن: اصابة 6 أفراد من مرتبات الدفاع المدني إثر حريق في إربد - صور وفيديو

1220226964636455469

فيديو .. إصابة عدد من كوادر الدفاع المدني خلال إخماد حريق في إربد

6335ebb2416ffdb846d74bf726821858_Picture-130

رابطة كتاب إربد تطلق برنامج مبدعو الزمن الجميل

1670410886529

إشهار منتدى مرساة الثقافة في الأغوار الشمالية

122022222514120870104

ثني شاب عن انهاء حياته في إربد

458823_8_1670310220

سائقو حافلات الكرك: الإضراب عن العمل سيكون مفتوحاً لحين تحقيق المطالب - فيديو