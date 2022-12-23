3 سيناريوهات قانونية حول جريمة الفتاة القاصر التي قتلت 3 من عائلتها في اربد

الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - قال محامي الجنايات الكبرى الدكتور عادل العزام، إن 3 سيناريوهات قد يكيفها الادعاء العام، حول جريمة الفتاة القاصر التي قتلت 3 من أفراد عائلتها في إربد.

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وأضاف العزام لـ" الوكيل الإخباري" أنه إذا تبين لدى الادعاء العام أن الجرمية عن (قصد) أي أنها جاءت بلحظة غضب لأمر ما أو سبب معين، فان العقوبة قد تتراوح من 7 -10 أعوام، مع احتمال تخفيف العقوبة إذا اسقط الحق الشخصي من قبل ورثة المجني عليهم.



وأشار إلى أن السيناريو الثاني إذا تبين أن الجريمة جاءت عن (عمد) أي أنها كانت بترتيب وتخطيط مسبق، منوهاً إلى أن العقوبة بهذا الحالة أعلى وقد تصل للسجن من 12-15 عاماً.



ونوه العزام إلى أن السيناريو الثالث إذا كانت الجريمة (تسبب بالوفاة) نتيجة العبث بالسلاح، وهو ما يجعلها جنحة وتصل عقوبتها إلى 6 أشهر سجن أو أقل، وفقا لتكييف المحكمة.



وأكد أن الادعاء العام سوف يتحقق من السلوك الذهني للفتاة ، وإذا ما كان هناك أي مسببات صحية مثل مرض (الذهان) وعليه تكيّف القضية ويأتي الحكم فيها.

