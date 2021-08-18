3 سيناريوهات لحل مشكلة الاكتظاظ بالمدارس

الوكيل الاخباري-أكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم سامي محاسيس أن الوزارة ستقوم بتسجيل جميع الطلبة الموجودين على قوائم الانتظار، كما ستعمم الأسبوع المقبل على مدراء التربية والمدارس السيناريوهات المتوقعة لحل مشكلة الاكتظاظ في المدارس.





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وقال إن الوزارة ستقوم بحل جميع المشاكل المتعلقة بتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية الأسبوع المقبل.



وأوضح أن الوزارة تدرس ثلاث سيناريوهات لحل مشكلة الاكتظاظ، هي: التشعيب داخل المدرسة، او الدوام بفترتين صباحية ومسائية، أو الدوام بالتناوب.



وأفاد أن الناس تضخم من مشكلة تسجيل أبنائهم في المدارس، مشيرا أن الوزارة بحاجة الى بناء عدد من المدارس.



وقال المحاسيس : "الكثير من أولياء الأمور، يريدون تسجيل ابنائهم في المدرسة التي تبعد عن منزلهم ٥٠ مترا، وهذا أمر صعب جدا، وعليهم التعاون مع الوزارة".



وأكد أن الوزارة جاهزة للعام الدراسي الجديد وستقوم بحل كافة القضايا العالقة، داعيا أولياء الأمور للاطمئنان بان التعليم سيستمر وجاهيا.



ولفت إلى أن نحو ١٣٠ ألف طالب انتقلوا الى المدارس الحكومية العام الماضي، متوقعا ان ينخفض العدد هذا العام.