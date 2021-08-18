الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

الصحة: الجنين قد يحصل على مناعة جرّاء تلقي الأم للقاح

فاجعتان تشهدها المملكة في أقل من 24 ساعة

خبير يتوقع متى يجب استبدال الدولارات بالذهب

مصر: وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن شهادات كورونا

نقابة الجيولوجيين تؤيد قرار تعديل حدود محمية ضانا

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

انقذوا ضانا يشعل تويتر رفضا لقرار تعديل حدودها

الأوبئة تكشف تفاصيل تلقي الجرعة المعززة

بعد فاجعة طفل في الزرقاء .. الإعلامي الوكيل يوجه رسالة إلى السائقين

3 سيناريوهات لحل مشكلة الاكتظاظ بالمدارس

الأربعاء، 18-08-2021 10:24 ص

3 سيناريوهات لحل مشكلة الاكتظاظ بالمدارس

2202116125319311933026


الوكيل الاخباري-أكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم سامي محاسيس أن الوزارة ستقوم بتسجيل جميع الطلبة الموجودين على قوائم الانتظار، كما ستعمم الأسبوع المقبل على مدراء التربية والمدارس السيناريوهات المتوقعة لحل مشكلة الاكتظاظ في المدارس.

اضافة اعلان

وقال إن الوزارة ستقوم بحل جميع المشاكل المتعلقة بتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية الأسبوع المقبل.


وأوضح أن الوزارة تدرس ثلاث سيناريوهات لحل مشكلة الاكتظاظ، هي: التشعيب داخل المدرسة، او الدوام بفترتين صباحية ومسائية، أو الدوام بالتناوب.

وأفاد أن الناس تضخم من مشكلة تسجيل أبنائهم في المدارس، مشيرا أن الوزارة بحاجة الى بناء عدد من المدارس.

وقال المحاسيس : "الكثير من أولياء الأمور، يريدون تسجيل ابنائهم في المدرسة التي تبعد عن منزلهم ٥٠ مترا، وهذا أمر صعب جدا، وعليهم التعاون مع الوزارة".

وأكد أن الوزارة جاهزة للعام الدراسي الجديد وستقوم بحل كافة القضايا العالقة، داعيا أولياء الأمور للاطمئنان بان التعليم سيستمر وجاهيا.

ولفت إلى أن نحو ١٣٠ ألف طالب انتقلوا الى المدارس الحكومية العام الماضي، متوقعا ان ينخفض العدد هذا العام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202113154156995629666

الصحة: الجنين قد يحصل على مناعة جرّاء تلقي الأم للقاح

a51ac35a-19c4-43ba-977e-235b3fdd2a30

فاجعتان تشهدها المملكة في أقل من 24 ساعة

ضانا

نقابة الجيولوجيين تؤيد قرار تعديل حدود محمية ضانا

ضانا 2

انقذوا ضانا يشعل تويتر رفضا لقرار تعديل حدودها

1_11

الأوبئة تكشف تفاصيل تلقي الجرعة المعززة

820211613911655754481

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين- أسماء

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

نموذج من التربية لتحديد النقص في ملازم الفاقد التعليمي

وزارة التربية والتعليم

التربية : لا بيع مباشر في المقاصف المدرسية

بنات

جمعية معهد تضامن: 59% من أوائل التوجيهي إناث

6

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي

8202112204355550285165

تنويه حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

3ih2f

رابط الحصول على نتائج التوجيهي