3 شكاوى بحق أستاذ واحد بما يعرف بقضية متحرش التكنولوجيا

الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا خالد السالم، الاحد، إن الجامعة عرفت بقضية "التحرش" من مواقع التواصل الاجتماعي، ونظرا لحساسية الموضوع قررت الجامعة التعامل بواقعية وجدية مع الحادثة.



وأضاف في حديثه لقناة المملكة أن الجامعة شكلت لجنة لكل متضرر لديه شكوى أو أدلة وتقدم مجموعة طلاب وطالبات، مشيرا إلى أن 3 طالبات تقدمن بشكاوى بحق أستاذ واحد بعينه تتعلق بهن شخصيا وبعدها جرى الاجتماع بالمعنيين وسيجري الاستماع لجميع الاطراف.



وتقدّم عدد من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأحد، بشكاوى بشأن موضوع "تحرش" إلى اللجنة المختصة التي شكلتها الجامعة للتحقيق بهذا الموضوع.

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