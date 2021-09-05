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الأحد، 05-09-2021 01:11 ص

3 طفلات سخّرهن والدهن يمثلن أمام مدعي عام الأحداث الأحد

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الوكيل الإخباري - التقى وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح بالطفلات شمسه ومنوى وعليا في إحدى المراكز التابعة للوزارة.

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وأكد المفلح في تغريدة عبر “تويتر” على تلقيهن الرعاية اللازمة، بعد استضافتهن في إحدى المراكز لقيام والدهن بتسخيرهن وإحضارهن بسيارته من إحدى المحافظات القريبة إلى العاصمة عمّان وإبقائهن بالشوارع لغايه الساعه الـ4 فجرا.


وقال المفلح إن الطفلات الثلاثة سيمثلن الأحد أمام مدعي عام الأحداث، وسيتم التنسيق مع حمايه الأسرة بخصوص الأب.


وكان المفلح قد رد الجمعة، على تغريدة أحد النشطاء على موقع “تويتر” بخصوص وجود 3 أطفال يفترشون الأرض في منطقة شارع مكة بالعاصمة عمان.


وجاء رد المفلح كالتالي “الحمد لله الطفلة شمسه، الطفلة منوى والطفلة عليا بضيافتنا في إحدى المراكز وللأسف والدهم يقوم على تسخيرهم وإحضارهم بسيارته من إحدى المحافظات القريبة للعاصمة وبقائهم بالشوارع لغاية الساعة الـ4 فجرا”.

 

 

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