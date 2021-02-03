3 قرارات هامة ينتظرها الأردنيون

الوكيل الإخباري - ينتظر الأردنيون عددا من القرارات الحكومية ، التي تمسّ حياتهم بشكل مباشر .

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أولى تلك القرارات ، حول التغيير على تعرفة وسائل النقل العام ، وفق تصريحات رئيس هيئة قطــاع النقل البري، المهندس صـلاح اللـوزي .

وقد بين اللوزي ، في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" أن هنالك لجنة منبثقة من هيئة قطاع النقل البري تقوم بدراسة الأجور ، اعتمادا على 3 عوامل ، وهي نسبة التضخم ، أسعار المشتقات النفطية، نسبة الاستهلاك ، حيث أنها تشكّل معادلة هامة لتعرفة الأجور .

كما ينتظر الأردنيون قرارا حكوميا بشأن العودة إلى المدارس والجامعات ، في ظلّ الوضع الوبائي الراهن ، وظهور حالات جديدة من سلالة كورونا المتحورة، حيث ستتضح معالم ذلك غدا الخميس .

والقرار الثالث يتعلّق ، بفتح صالات الأفراح ، وأماكن الترفيه والتنزّه ، والسماح بتقديم الأراجيل في المقاهي والمطاعم.

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