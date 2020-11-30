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الإثنين، 30-11-2020 07:38 م

3 مخالفات لعدم الالتزام بأوامر الدفاع في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - حررت كوادر مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء اليوم الاثنين، ثلاث مخالفات لمواطنين بسبب مخالفة أمر الدفاع رقم 20، لعدم ارتدائهم الكمامة في المنشآت التجارية التي يعملون بها،وكذلك عدم التقيد بالإعلان عن الأسعار.
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وبين مدير المديرية عماد البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المخالفات حررت اليوم خلال جولات رقابية وتفتيشية في أسواق محافظة الزرقاء والمنشآت التجارية بمرافقة كوادر الأمن العام، لافتا إلى أن الكوادر المختصة تقوم بالتفتيش اليومي صباحاً ومساءً في الأسواق، على محال الخضار والفواكه والمولات والسوبرماركت ومحال الكافتيريا و الأجهزة الكهربائية والألبسة والأحذية، فضلاً عن المطاعم والمخابز.

وقال البزور إن الحركة الشرائية في أسواق المحافظة كانت طبيعية، ولوحظ التزام المنشآت التجارية و معظم المواطنين بأمر الدفاع رقم 20 الخاص بشروط الصحة والسلامة العامة كتدابير احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

واشار إلى أن هناك التزاماً كبيراً من قبل المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، مؤكداً توفر المواد التموينية الاساسية بكميات كافية، وحسب الأسعار المعلنة.

 




 

 


 

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