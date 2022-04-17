3 وفيات إثر حوادث سير خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أفاد التقرير المروري اليومي، أنه تم تسجيل 445 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية، كان أبرزها حادث دهس في منطقة الشونة ، نتج عنه وفاة سائق دراجة هوائية ، كما تم التعامل مع حادث تصادم مركبة شحن وحافلة ركاب صغيرة على طريق ارحاب اربد، ونتج عن الحادث وفاة شخصين واصابة 3 آخرين، حيث تم اخلاء الوفيات وإسعاف المصابين إلى المستشفى ليتلقوا العلاج اللازم.

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وقال مندوب ادارة السير الاحد، ان حادث تصادم وقع بين مركبتين قرب اشارة عبدون، اضافة الى تعطل مركبة داخل نفق الملتقى باتجاه الدوار الثامن، حيث تم التعامل مع الأثر المروري ورفعه عن حرم الشارع.



واشار الى بوقوع حادث دهس عند دوار الكلية الإسلامية في منطقة طبربور بعمان، نتج عنه إصابة خفيفة لأحد الأشخاص، ما أدى الى أزمة مرورية في تلك المنطقة ويجري التعامل معها من قبل رجال السير في الموقع.

