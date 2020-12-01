3 وفيات جديدة داخل مستشفى الأمير حمزة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مستشفى الأمير حمزة ، الدكتور ماجد نصير ، أن (34) مصابا بفيروس كورونا ، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي ، داخل المستشفى .
ووصف نصير ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، حالتهم بالحرجة ، ويتلقون العلاج اللازم.
وأوضح ، أن المستشفى شهد (3) حالات وفاة جديدة للفيروس ، وذلك بعد الموجز الإعلامي الحكومي أمس الإثنين، لافتا أن عدد الوفيات سجّــل انخفاضا ملحوظا في المستشفى .
وفي ردّ على سؤال حول عدد الأطباء الذين يتواجدون تحت أجهزة التنفس الاصطناعي داخل مستشفى الأمير حمزة ، أجاب " لا يوجد أي طبيب حاليا والحمد لله تحت أجهزة التنفس الاصطناعي ، حيث كان آخر طبيب توفاه الله ، أمس الإثنين بالفيروس من مستشفى الأمير حمزة ، الدكتور بسام الحياري".
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