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3 وفيات جديدة داخل مستشفى الأمير حمزة

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الثلاثاء، 01-12-2020 01:42 م

وفق تصريح مدير المستشفى

3 وفيات جديدة داخل مستشفى الأمير حمزة

حكز
الدكتور ماجد نصير


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مستشفى الأمير حمزة ، الدكتور ماجد نصير ، أن (34) مصابا بفيروس كورونا ، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي ، داخل المستشفى .

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ووصف نصير ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، حالتهم بالحرجة ، ويتلقون العلاج اللازم.

 

وأوضح ، أن المستشفى شهد (3) حالات وفاة جديدة للفيروس ، وذلك بعد الموجز الإعلامي الحكومي أمس الإثنين، لافتا أن عدد الوفيات سجّــل انخفاضا ملحوظا في المستشفى .

 

وفي ردّ على سؤال حول عدد الأطباء الذين يتواجدون تحت أجهزة التنفس الاصطناعي داخل مستشفى الأمير حمزة ، أجاب " لا يوجد أي طبيب حاليا والحمد لله تحت أجهزة التنفس الاصطناعي ، حيث كان آخر طبيب توفاه الله ، أمس الإثنين بالفيروس من مستشفى الأمير حمزة ، الدكتور بسام الحياري".

 

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