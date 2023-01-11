3.72 مليون حركة دفع تمت عبر إي فواتيركم الشهر الماضي

الوكيل الإخباري -
بينت تقارير أنظمة المدفوعات من شركة " جوباك
" أن عدد حركات الدفع التي تمت عبر نظام إي فواتيركم لعرض وتحصيل الفواتير الكترونياً خلال كانون أول الماضي، وصلت لـ 3.72 مليون حركة، بارتفاع نسبته 2.5% عما كانت عليه في شهري تشرين ثاني وتشرين أول الماضيين . اضافة اعلان
وبيّن التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن عدد مستخدمي النظام ارتفع ليصل إلى 3.62 مليون مستخدم، بنسبة زيادة وصلت إلى 1.1%، بالمقارنة مع شهري تشرين الثاني وتشرين أول من 2022.
وأشار إلى أنه وصل عدد المستخدمين الحاليين للنظام إلى 3.58 مليون مستخدم بنسبة 98.9%، وعدد المستخدمين الجديد وصل إلى 37 ألفا بنسبة 1.1%، ليكون إجمالي عدد المستخدمين 3.62 مليون.
وأوضح التقرير أن عدد المفوترين على نظام إي فواتيركم لشهر كانون الأول الماضي وصل إلى 436 مفوتر، وعدد الخدمات التي يتيحها التطبيق بلغت 1317 خدمة.
وكشف التقرير أن خدمة الاتصالات حازت على أكبر عدد من حركات الدفع عبر النظام، حيث وصلت إلى مليون و 458 ألف حركة، فيما وصل عدد حركات الدفاع للماء والكهرباء 942 ألف حركة، والخدمات الحكومية 691 ألف حركة، وشركات محافظ ومقدمي خدمات الدفع 326 ألف حركة، والخدمات المالية 175 ألف حركة، والتعليم 73 ألف حركة، والتجارة والخدمات 28 ألف حركة، والجمعيات والمنظمات 25 ألف حركة ، والسفر والمواصلات 20 ألف حركة، والغاز والطاقة 16 ألف حركة