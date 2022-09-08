3.824 مليار دينار حجم التداول العقاري منذ مطلع العام

الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 3.824 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 24%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

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وأشار التقرير إلى أن مديرية تسجيل شمال عمّان جاءت في المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 752 مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمّان بالمرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 434 مليون ديناراً تقريبا، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة بحجم تداول 424 مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ 399 مليون دينارا تقريبا.



وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر آب/أغسطس الماضي بنسبة بلغت 43% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفاع بلغت نسبته 41% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ 696 مليون ديناراً أردنياً تقريباً.



وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 39% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (175,360,841) ديناراً أردنياً، فيما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 68% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و(46%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (33,390,135) ديناراً أردنياً.



وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%1) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (74,485,821) ديناراً أردنياً، فيما ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت (%1) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (30%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (12,080,583) ديناراً أردنياً.



وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%24) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ (249,846,662) ديناراً أردنياً، بينما ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الشهر الماضي بنسبةٍ بلغت (%43) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (41%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (45,470,718) ديناراً أردنياً.



وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%35) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، حيث بلغت (201,965,111) ديناراً، والقيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الشهر الماضي بنسبةٍ بلغت (%38) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (77%) مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت (36,393,731) ديناراً.



حركة بيوعات غير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 ارتفعت بنسبةٍ بلغت (%22)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%11)، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%43) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.



وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال الشهر الماضي بنسبةٍ بسيطةٍ بلغت (%1) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (45%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%11) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (38%) مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%12) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، في حين ارتفعت بنسةٍ بلغت (56%) مقارنةً بالشهر السابق.



وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%7)، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%2)، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، فيما انخفض حركة بيع العقار في المملكة خلال الشهر الماضي بنسبةٍ بلغت (%7) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (29%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%4) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفعت بنسبةٍ بلغت (%26) مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%8) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفعت بنسبةٍ بلغت (30%) مقارنةً بالشهر السابق.