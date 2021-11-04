الخميس 04-11-2021
الوكيل الاخباري

التربية: لا يوجد أي مدرسة تعمل بنظام التدريس عن بُعد حاليا

أسعار الذهب الخميس 4/ 11/ 2021

وزير الصحة : اجتماع لبحث إعطاء الجرعة الثالثة للمواطنين

الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة للقاح جديد

ارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/11/4

الامن العام : مشاجرة في معان وحرق محل تجاري

لجنة الاوبئة تبرر تقديم الامتحانات المدرسية

المقاولين يناقش مسودة التعديل للمادة 175 لقانون العقوبات

التنمية تعد مسودة قانون العمل الاجتماعي الجديد

الخميس، 04-11-2021 09:34 ص

3.957 مليون دينار حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال 9 أشهر

30296_large


الوكيل الإخباري- أظهر تقرير أعدته دائرة الأراضي والمساحة ووصل "الوكيل الإخباري" اليوم الخميس بأن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 ارتفع بنسبة بلغت (%11) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ ليبلُغ (3,957) مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

اضافة اعلان

 

وبين التقرير ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر تشرين الأول\أكتوبر من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وانخفاضٍ بسيطٍ بلغت نسبته (0.5%) مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ (433) مليون ديناراً أردنياً تقريباً.


كما كشف التقرير انخفاض قيمة الإيرادات خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%12) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (163,344,497) ديناراً أردنياً.


فيما ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%96) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (95,196,259) ديناراً أردنياً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
طلبة 5

التربية: لا يوجد أي مدرسة تعمل بنظام التدريس عن بُعد حاليا

0348162d0690b324eedee6a128ce0099

البنك الأوروبي للتنمية:2.2% توقع نمو اقتصاد الأردن للعام المقبل

هواري لوغو 2

وزير الصحة : اجتماع لبحث إعطاء الجرعة الثالثة للمواطنين

الوكيل لقاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/11/4

10202123191952422598665

الامن العام : مشاجرة في معان وحرق محل تجاري

مدرسة

لجنة الاوبئة تبرر تقديم الامتحانات المدرسية

أخبار متعلقة
1020218201643550478875

38 مليون دينار تحصيلات حالات العبث بالكهرباء