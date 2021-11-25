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الخميس، 25-11-2021 09:24 ص

%30 أشغال المستشفى الميداني بإربد و33% المستشفى الميداني في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى الأمير هاشم العسكري الطبيب العميد محمد العدوان،الخميس، إن المستشفى الميداني في الزرقاء جرى بناؤه بتوجيهات ملكية من جلالة الملك داخل حرم مستشفى الأمير هاشم بسعة 300 سرير مخصص لمرضى كورونا ومجهز بالكوادر الطبية، ويحتوي خزانات أوكسجين خاصة.

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وأضاف في تصريح لـ"المملكة" أنه بحال تزايد عدد الحالات يوجد خطة بديلة للعمل عبر تقليل العمليات المبرمجة لزيادة أعداد الممرضين والأطباء العاملين للتعامل مع مرضى كورونا.


"الوضع الان مستقر ويوجد مئة مريض في المستشفى الميداني بنسبة إشغال 33% وبحال زادت الأعداد ننتقل للخطة البديلة" وفق العدوان.


وحول حالات المرضى في المستشفى الميداني بالزرقاء قال إنه يوجد 14 مريضا بالعناية الحثيثة منهم 6 مرضى على التنفس الاصطناعي ووضعهم مستقر، مشيرا إلى أن معظم الموجودين بالعناية لم يتلقوا المطعوم المضاد لكورونا ولديهم أمراض.


مدير مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري الطبيب العميد خالد الطبيشي لـ"المملكة" إن نسبة إشغال المستشفى الميداني في إربد 30%، مشيرا إلى أن أكثر من 85% من الوفيات بكورونا في المستشفى الميداني من كبار السن وممن لم يتلقوا المطعوم.


 




 

 


 

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