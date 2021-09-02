30 ألف جرعة لقاح أُعطيت الخميس

الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3958734 مسجلا بزيادة قدرها 8711 مسجلين عن يوم الأربعاء.



ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الخميس، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3486242 بزيادة مقدارها 14196 جرعة.



كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2966564 بزيادة مقدارها 15667 جرعة.



وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 29863 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6452806 جرعات أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

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