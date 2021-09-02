الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

معهد تدريب عجلون يعلن عن بدء التسجيل بالبرامج التدريبية

السفير الأردني لدى مصر: القمة الثلاثية ناجحة

إدارة محمية غابات دبين تتخذ إجراءات لحماية بذور الصنوبر الحلبي

الغرامة والسجن لسائقي النقل العام غير الحاصلين على اللقاح

العيسوي يفتتح مشاريع في العقبة ومعان

توضيح امني بشأن مخالفات السير - صورة

اصابة شخص بإطلاق نار في عمان

العقبة: إغلاق 5 منشآت لعدم الالتزام بالتطعيم وارتداء الكمامات

افتتاح نفقي تقاطع طارق يضع حداً لأزمات مرورية خانقة في منطقة طبربور

30 ألف جرعة لقاح أُعطيت الخميس

الخميس، 02-09-2021 06:42 م

30 ألف جرعة لقاح أُعطيت الخميس

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم  3958734 مسجلا بزيادة قدرها 8711 مسجلين عن يوم الأربعاء.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الخميس، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم  3486242 بزيادة مقدارها 14196 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2966564 بزيادة مقدارها 15667 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 29863 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6452806 جرعات أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

معهد تدريب عجلون يعلن عن بدء التسجيل بالبرامج التدريبية

w

السفير الأردني لدى مصر: القمة الثلاثية ناجحة

f

إدارة محمية غابات دبين تتخذ إجراءات لحماية بذور الصنوبر الحلبي

8202120194450660048804

الغرامة والسجن لسائقي النقل العام غير الحاصلين على اللقاح

w

العيسوي يفتتح مشاريع في العقبة ومعان

92021110578590779774

توضيح امني بشأن مخالفات السير - صورة

أخبار متعلقة
وزارة الصحة

17 ألف جرعة لقاح أُعطيت الأربعاء

الصحة

إعطاء 37 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

3202116224748247857335

مركز تطعيم العلوم التطبيقية يستقبل مراجعيه حتى نهاية الشهر الحالي

وزارة الصحة

نحو 51 ألف جرعة لقاح أُعطيت الثلاثاء

2021_6_27_20_40_22_591

الصحة: 545 ألف شخص تخلفوا عن تلقي اللقاح

عمان خاص

الصحة: الحجر الصحي للقادمين من 7 دول