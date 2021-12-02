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الخميس، 02-12-2021 11:32 ص

%30 ارتفاع عدد زوار البترا الأجانب للشهر الماضي

بترا 2


الوكيل الإخباري - بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية في شهر تشرين الثاني الماضي نحو 41 ألف زائر، في أعلى رقم منذ بداية جائحة كورونا، بحسب إحصائية أصدرتها سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الخميس.

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وسجلت الإحصائية 41466 زائرا من جميع الجنسيات خلال شهر تشرين الثاني الماضي، منهم 32903 زوار أجانب، و2093 زائرا عربيا و6470 من الأردنيين، مقارنة بشهر تشرين الأول حيث بلغ عدد الزوار 39272 زائرا من مختلف الجنسيات، منهم 25383 زائرا أجنبيا، و 11615 زائرا أردنيا و2274 زائرا عربيا، بنسبة زيادة 30 بالمائة للزوار الأجانب.


وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات إن الطيران منخفض التكاليف والبواخر ساهمت بتحسين الحركة السياحية الأجنبية لمدينة البترا وأعطت مؤشرات إيجابية لتعافي السياحة، مشيراً إلى أنه من المبكر التكهن بمدى تأثير الوضع الوبائي العالمي الحالي على الموسم السياحي القادم في البترا.


وأشار الفرجات إلى أن الحركة السياحية ساهمت بزيادة النشاط التجاري للمواطنين في لواء البترا وفي ذات الوقت عادت غالبية المنشآت الفندقية والمطاعم والمحلات السياحية لفتح أبوابها واستقبال زوار مدينة البترا بعد الظروف التي شهدتها بسبب الوضع الوبائي.


يذكر أن مدينة البترا تشهد نمواً تصاعدياً في أعداد الزوار خلال العام الحالي بعد أن تأثرت بشكل كبير بالإغلاقات وتداعيات فيروس كورونا العالمية.


 




 

 


 

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