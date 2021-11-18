30% تراجع مبيعات المخابز وتوقعات بارتفاع الطلب مع المنخفض

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

توقع نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي ارتفاع الطلب على الخبز مع دخول المنخفض الجوي إلى المملكة اعتباراً من يوم غد الجمعة، مشيراً الى انخفاض مبيعات المخابز 30% بشكل عام منذ بداية جائحة كورونا .

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وقال الحموي في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس ، ان الظروف الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا ادت الى تراجع القوة الشرائية للمواطنين ومن ضمنها مادة الخبز ، مؤكداً في الوقت ذاته ان السبب الرئيسي لتراجع المبيعات يعود لثقافة جديدة لدى العائلات الاردنية بعدم تكديس الخبز وشراء الحاجة ليوم او يومان .



واشار الحموي إلى ان المنخفضات الجوية تساهم برفع مبيعات الخبز تحسباً للظروف الجوية، اضافة الى شوق المواطنين للجلوس في منازلهم ضمن الاجواء الشتوية على حد وصفه .



ويبلغ عدد المخابز في كل محافظات المملكة 2000 مخبز ، منها 700 مخبز في العاصمة عمان .