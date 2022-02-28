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الإثنين، 28-02-2022 03:03 م

30 طفلاً تحت 12 عاماً تلقوا مطعوم كورونا في الأردن حتى الآن

تعبيرية


الوكيل الاخباري - كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي إن 30 طفلاً من عمر 5 -11 عاماً تلقوا مطعوم كورونا في الأردن حتى يوم أمس الأحد.

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وبيّن البلبيسي في تصريح لـ" الوكيل الإخباري" أن المطعوم المخصص لهذه الفئة هو لقاح "فايزر" فقط، منوهاً إلى أن إعطاء المطعوم لهذه الفئة يتم بعد الموافقة الرسمية من الأهل وفقاً للبروتوكول الصحي المتبع.


وأكد أن مركز بيت شباب عمان هو المكان المخصص لاستقبال هذه الفئة لتلقي اللقاح ، موضحاً أنه في حال كان هناك إقبال سيتم فتح مراكز تطعيم في باقي المحافظات.


وكان البلبيسي صرح اواخر الشهر الماضي أن وزارة الصحة اتخذت قرارا بتطعيم الأطفال ما بين 5-11 ، وسيتم العمل على اجراء الترتيبات الخاصة باعطاء اللقاح لهذه الفئة .

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