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الإثنين، 15-11-2021 09:34 ص

30 عاما للشاب و27 عاما للفتاة متوسط سن الزواج في الأردن

السن-المناسب-للزواج


الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أممية أن عدم امتلاك القدرة المالية، وصعوبة الحصول على فرص عمل، ساهم في ارتفاع سن الزواج عند الشباب الأردنيين عن نظيرها قبل نحو 5 سنوات، فيما أصبح نصف الشباب الأردنيين يتزوجون عند سن 30 عاما، والفتيات عند 27.

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وبينت الدراسة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” مؤخرا، وحملت عنوان “الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشباب في الأردن”، أنه “في وقت يعتبر الشباب ان سن 25 هو السن المناسب للزواج فإن 50 % فقط من الشباب يتمكنون من الزواج في سن 30، في حين أن 25 % فقط يتزوجون في سن 27”.


ووفق الدراسة، “يرى الشباب الاردني ان الاستقلال المادي غير ممكن في المراحل العمرية التي يودون الزواج بها”.


كما انعكست صعوبات الاستقلال المالي على رفع سن الزواج للفتيات كذلك، ففي وقت اعتبرت فيه عينة الدراسة المكونة من 2854 أسرة و4539 شابا وشابة من عينة ممثلة على المستوى الوطني، أن السن المثالي لزواج الإناث هو 25 عاما، فان المسوحات تدل على ان متوسط سن الزواج للإناث في الاردن هو 27 عاما، اذ تتمكن 50 % من الفتيات من الزواج قبل سن 27. ما يعني تأخيرا بواقع 3 سنوات ما بين التوقعات والواقع.


واعتبرت الدراسة أن تأخر سن الزواج بالنسبة للفتيات الاردنيات يرتبط باضطرارهن الى انتظار جهوزية الزوج المحتمل للزواج.


ولفتت الى ان الشباب الاردني يطمح لمراحل رشد عصرية تضمن لهم الاستقلال الاقتصادي والاستقلال في المسكن، إذ باتت الأسرة النواة بعد الزواج أمرا معتادا، حيث يستقل 80 % من المتزوجين حديثا في مسكنهم، لذلك فان الانتقال الى العمل والزواج مرتبطان ارتباطا وثيقا بالنسبة للرجال الاردنيين بإتاحة الاستقلال في المسكن عن طريق الاستئجار أو شراء منزل.

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