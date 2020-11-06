الجمعة 06-11-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الوبائية في المملكة خلال الاسبوع الماضي - شاهد

إربد : لوحة انتخابية تفصل التيار الكهربائي عن أجزاء من الصريح

إربد: 8 مخالفات لمنشآت وأشخاص لمخالفتهم أوامر الدفاع

التنمية: إدخال مسن وسط البلد في إحدى دور الإيواء

لجنة الاوبئة : الحكومة تعمل على توفير أجهزة للحالات المتقدمة بكورونا

أكثر من 5 آلاف إصابة بالفيروس ساهم في اكتشافها تطبيق أمان الشهر الماضي

لبنان: إصابات كورونا تخطت حاجز الألفين وتسجيل 7 وفيات

إسبانيا تسجل 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تعميم من رئيس الوزراء على كافة المؤسسات والدوائر الرسمية

الجزائر: 642 إصابة جديدة و 12 وفاة بفيروس كورونا




الجمعة، 06-11-2020 11:21 ص

30 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل

394265_1_1604650280


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن 30 محطة محروقات عاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح يوم غد السبت، وتشمل القائمة الموزعة على مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان
 

- المحطات التابعة لشركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية:

محطة الاستقلال 1,محطة الهاشمية/الزرقاء, محطة قنازع-زيزيا, محطة قوس النصر/جرش, محطة المفرق البلد, محطة الحصن, محطة الكرك المركزية, محطة القويرة, محطة الشوبكي - طريق المطار, محطة الاشرفية للمحروقات, محطة خلدا 1, محطة العقبة 1 / أبناء كمال, محطة بيتولا.


- المحطات التابعة لشركة المناصير:

محطة البوتاس, محطة الجيزة, محطة الشيدية, محطة الطريق الخلفي/العقبة, محطة الطنيب, محطة المطار, محطة ش.الشريف حسين/العقبة, محطة رم للمحروقات.


- المحطات التابعة لشركة توتال الاردن:

محطة اليادودة, محطة مجمع الباصات/اربد, محطة الزرقاء الجنوبي, محطة القويرة, محطة راس النقب, محطة الحمر, محطة غور الصافي, محطة القطرانة, محطة الرصيفة.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
jordan-coronavirus-nurse-heart-RTS37P1U-HiRes-630x420

تفاصيل الحالة الوبائية في المملكة خلال الاسبوع الماضي - شاهد

dd1d9158f1e2abdfa1cb8df9f0f89675

صورة تدمي القلب ... تحطيم جهاز تنفس صناعي في إحدى المستشفيات

333

إربد : لوحة انتخابية تفصل التيار الكهربائي عن أجزاء من الصريح

112020422138789274961

إربد: 8 مخالفات لمنشآت وأشخاص لمخالفتهم أوامر الدفاع

10202026145259554820283

التنمية: إدخال مسن وسط البلد في إحدى دور الإيواء

112020582755980339079

لجنة الاوبئة : الحكومة تعمل على توفير أجهزة للحالات المتقدمة بكورونا

أخبار متعلقة
43c68acb-35ca-4e9f-b451-52e8889ff3a0

وزارة الطاقة للوكيل : قرار حكومي خلال 48 ساعة حول توزيع الغاز المنزلي اثناء الحظر الشامل بعد الانتخابات

1020201612343682873965

27 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل

4f6a7003-3147-42f9-9c9c-11f446a24d25

دخول قرار حظر التجول الشامل في المملكة حيز التنفيذ

249038

10 إصابات كورونا في وزارة الطاقة

1554894598_article

استثناء 28 محطة محروقات من قرار حظر التجول

392225_1_1602837809-1

27 محطة محروقات تعمل خلال الحظر الشامل