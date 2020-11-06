30 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن 30 محطة محروقات عاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح يوم غد السبت، وتشمل القائمة الموزعة على مختلف مناطق المملكة.
- المحطات التابعة لشركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية:
محطة الاستقلال 1,محطة الهاشمية/الزرقاء, محطة قنازع-زيزيا, محطة قوس النصر/جرش, محطة المفرق البلد, محطة الحصن, محطة الكرك المركزية, محطة القويرة, محطة الشوبكي - طريق المطار, محطة الاشرفية للمحروقات, محطة خلدا 1, محطة العقبة 1 / أبناء كمال, محطة بيتولا.
- المحطات التابعة لشركة المناصير:
محطة البوتاس, محطة الجيزة, محطة الشيدية, محطة الطريق الخلفي/العقبة, محطة الطنيب, محطة المطار, محطة ش.الشريف حسين/العقبة, محطة رم للمحروقات.
- المحطات التابعة لشركة توتال الاردن:
محطة اليادودة, محطة مجمع الباصات/اربد, محطة الزرقاء الجنوبي, محطة القويرة, محطة راس النقب, محطة الحمر, محطة غور الصافي, محطة القطرانة, محطة الرصيفة.
--(بترا)
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