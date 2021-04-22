30 مخالفة لمحلات تجارية في البلقاء

الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية الصناعة والتجارة في محافظة البلقاء يوسف الصلاحات، إن المديرية حررت 30 مخالفة لمحلات تجارية بسبب تجاوز السقوف السعرية وعدم إعلان التسعيرة ومخالفة أوامر الدفاع.

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وبين الصلاحات خلال تصريحات صحفية ،أن المخالفات توزعت على 10 مخالفات بسبب تجاوز السقوف السعرية للدجاج والزيوت والسكر و10 مخالفات بسبب عدم إعلان أسعار المواد المعروضة و10 مخالفات لأمر الدفاع.



وأضاف، أن المديرية نفذت خلال الثلث الأول من شهر رمضان 25 جولة رقابية في كافة ألوية المحافظة شملت 475 منشأة تجارية، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الجولات لمراقبة الأسعار وتوفر المواد التموينية الاساسية للمواطنين.