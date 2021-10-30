30 مركز إيواء في عجلون استعدادا لفصل الشتاء

الوكيل الاخباري - خصصت مديريات التربية والشباب والأوقاف في محافظة عجلون 30 مركزا للايواء استعدادا لفصل الشتاء.



وقال مدير التربية والتعليم في المحافظة سامي شديفات إنه تم تحديد 10 مدارس في مختلف الوحدات الادارية كمراكز للايواء والاخلاء هي عنجرة الثانوية للبنات، الاميرة عائشة بنت الحسين، الوهادنة الثانوية للبنات، الهاشمية الثانوية للبنات، عبين عبلين الثانوية للبنات، حلاوه الثانوية للبنات، الساخنة الثانوية للبنات، صخرة الثانوية للبنات، كفرنجة الثانوية للبنات، ومدرسة الملك طلال الثانوية للبنين.



وأشار الى أنه تم حصر اعداد الغرف الصفية فيها وتزويدها بطفايات الحريق وصناديق الاسعاف، استعدادا لأي طارئ.

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