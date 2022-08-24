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الأربعاء، 24-08-2022 12:08 م

%30 من العاملين بالأنشطة الاقتصادية في الأردن هم من العمالة المحلية

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد وزير العمل نايف استيتية أن نحو 30% من العاملين بالأنشطة الاقتصادية في الأردن هم من العمالة المحلية.

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وقال استيتية، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن نسب العمالة المحلية في الأنشطة الاقتصادية بدأت بـ25% وتتغير سنويا حسب الاتفاق مع المستثمرين حتى وصلت إلى 30%.


وأضاف أن هناك الكثير من المصانع في منطقة الظليل وغيرها من المناطق تجاوزت نسبة 30% حتى وصلت إلى 31% و32%.


وكان نواب طالبوا بزيادة نسبة العمالة المحلية في المصانع لتشغيل الأردنيين والتقليل من نسب البطالة وخاصة بعد جائحة كورونا.


وقالوا خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية إنه يجب أن تكون زيادة نسبة العمالة المحلية تصاعدية وبشكل ملفت وليس بنسبة 1-2%.

 




 

 


 

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