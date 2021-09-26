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الأحد، 26-09-2021 06:21 م

300 جهة تعمل بشكل مخالف في قطاع البريد والتوصيل في المملكة

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الوكيل الاخباري- قال مدير وحدة تنظيم البريد في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سهم الطراونة الاحد، إن 200- 300 جهة تعمل بشكل مخالف في قطاع البريد والتوصيل في الأردن.

وأضاف ، أن الهيئة دورها تنظيم عمل قطاع البريد الذي نما بشكل ملحوظ مع أزمة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وقطاع البريد في المملكة ينقسم إلى مشغل البريد العام/ شركة البريد الأردني، ومشغلي البريد الخاص الذين يبلغ عددهم (176) مشغلا مرخصا منهم: (166) مرخصا فئة محلي و(10) مرخصين فئة دولي.

وفيما يتعلق بالقضية التي أثيرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بتقديم شخص لخدمات بريدية دون ترخيص قال الطراونة إن الهيئة توجه المستثمرين دوما للترخيص، مؤكدا أن الرسوم السنوية التي تتقاضاها الهيئة للترخيص ألف دينار للبريد المحلي و10 آلاف للمشغل الدولي.

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