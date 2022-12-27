30069 طالبا وطالبة يؤدون أول امتحان لمبحث التربية الإسلامية التكميلي اليوم

الوكيل الاخباري - يتوجه، اليوم الثلاثاء، 30069 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) / الدورة التكميلية لمبحث التربية الاسلامية، وذلك من أصل 100 ألف مشترك هم إجمالي المسجلين.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، سيتقدم الطلبة في أولى جلسات الامتحان، التي تنتهي بـ16 كانون الثاني/ يناير المقبل في مبحث التربية الإسلامية، مشيرة إلى أن الجلسة الأولى للامتحان تبدأ الحادية عشرة صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية عند الثانية ظهرًا.



وبينت الوزارة أن الوقت المخصص للامتحان لكل مبحث سيكون كافيًا، مؤكدة استمرارها بإضافة 10 دقائق لكل ورقة امتحانية تعطى للمشتركين بدلًا من الوقت الضائع في توزيع الأوراق الامتحانية.



وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد كنانة، إن عدد المشتركين المسجلين للتقدم للامتحان بلغ 100 ألف مشترك ومشتركة؛ منهم 14 ألفا لغايات رفع المعدل، و86 ألف لاستكمال متطلبات النجاح.



وأضاف كنانة أن الوزارة حددت 415 مركزا لعقد الامتحان تضم 1000 قاعة امتحانية، فيما تم تخصيص 42 قاعة احتياطية لكل مديرية تربية وتعليم لأي طارئ.



وأكد حرص الوزارة على توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة داخل مراكز وقاعات الامتحان، وتوفير التدفئة والمقاعد المريحة، والقرطاسية اللازمة للطلبة لضمان تأديتهم للامتحان بكل يسر وسهولة.

