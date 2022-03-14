الإثنين 14-03-2022
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الإثنين، 14-03-2022 09:39 ص

31 طالباً اردنياً يغادرون سومي ووارسو إلى عمّان - صور

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الوكيل الإخباري - قالت الهيئة الأردنية الأوروبية العليا، إنه غادر في تمام الساعة 2 فجر اليوم الإثنين، 21 طالباً وعائلة أردنية من مدينة سومي الاوكرانية ومن مدينة وارسو البولندية باتجاه كراكوف البولندية للمغادرة صباح اليوم الساعة 7 عبر الطائرة المتجهة لعمّان.

وبينت الهيئة في منشور لها عبر "فيسبوك" أنه من المقرر أن يغادر صباح اليوم الاثنين 18 طالباً أردنياً بالطائرة المتجهة من وارسو لعمّان.

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وحذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين الذين قرروا البقاء في أوكرانيا إلى أخذ الحيطة والحذر.

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