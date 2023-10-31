الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

استشهاد طفل متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في نابلس

تقرير اقتصادي: أسعار الغذاء ترتفع في العالم بوتيرة سريعة

عُمان: ندعو لإجراء تحقيق ومحاكمة إسرائيل

رصيد الدين العام للأردن يرتفع إلى 31.7 مليار دينار لنهاية آب الماضي

40.4 ديناراً سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الثلاثاء

من نقطة صفر .. كتائب القسام تشعل النيران وتخوض اشتباكات مع العدو

الاحتلال: مخاوف من تسلل طائرة مسيرة معادية في إيلات

منظمة إنسانية دولية تدعو إلى فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة

مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة: استمرار الحرب على غزة يُنذر بخطر توسعها

غارات الاحتلال ألحقت الضرر بـ203 من مدارس غزة

عاجل

من نقطة صفر .. كتائب القسام تشعل النيران وتخوض اشتباكات مع العدو

الثلاثاء، 31-10-2023 10:44 ص

3125 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

0L5A1045


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3125طنا، منها 1966 طن خضار، و879 طن فواكه، و275 طن من الورقيات.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو غرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و40، والبصل الناشف بين 30 و45 قرشا، والبطاطا بين 40 و60 قرشا، والبندورة بين 10 و25 قرشا، والجزر بين 50 و75 قرشا، والخيار بين 20 و30 قرشا، والزهرة بين 20 و30 قرشا، والليمون بين 35 و50قرشا، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مندوب-الاردن-في-الامم-المتحدة-السفير-عماد-الحمود-3110202303

مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة: استمرار الحرب على غزة يُنذر بخطر توسعها

102023297824849079498

الدفاع المدني يحذر من طقس اليوم

8e8ef288-eeef-445e-9c45-16ef047e9922

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين - أسماء

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

وفاة واصابتان بتصادم مركبتي شحن على طريق الرويشد

الصفدي 2

الصفدي لمبعوث أمريكي: ضرورة عدم انقطاع المساعدات عن غزة

1020232510232251347891

الحكومة: توفير زيت الزيتون لجميع موظفي الدولة

أخبار متعلقة
3c34ed19-5ab4-4ca3-8622-b6115a07f14f

ضبط اعتداءات على خط مياه رئيسي على طريق المطار

0L5A5727

2800 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

9202328122818964150863

قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

1696338729898

وزير العدل يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية

1696337558676

جنايات الزَّرقاء: السجن 7 سنوات لخمسة مدانين بالاتجار بالبشر

WhatsApp Image 2023-10-03 at 2.46.47 PM

ورشة حول متطلبات السلامة العامة على الطرق البلدية