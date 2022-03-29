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الثلاثاء، 29-03-2022 03:55 م

3189 مستخدما للطاقة المتجددة تقدموا لدعم الكهرباء

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الوكيل الإخباري - سجل 3189 مستخدما لانظمة الطاقة المتجددة على منصة التعرفة الكهربائية المدعومة.

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وقالت الناطق الإعلامي باسم هيئة الطاقة والمعادن تحرير القاق، إن هذا الرقم سجل منذ يوم 21 من الشهر الحالي.


وسبق أن أعلنت الهيئة عن البدء باستقبال طلبات الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لأصحاب مشاريع الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي ممن تنطبق عليهم شروط الدعم من اجمالي مالكي هذه الأنظمة في القطاع المنزلي والبالغ عددهم حوالي 35 ألف عبر الموقع الإلكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة.


وحول آلية التسجيل أوضحت الهيئة أن تسجيل المشتركين من مالكي أنظمة الطاقة المتجددة سيتم من خلال نفس الموقع الإلكتروني للتعرفة المدعومة ودون الحاجة لتحميل أي وثائق لهذه الغاية حيث تم الربط مع شركات توزيع الكهرباء وتزويد الموقع بالبيانات الخاصة بمشتركي هذه الأنظمة. ( الغد)

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