الأربعاء 31-01-2024
الوكيل الاخباري
 

3206 منتفعين من برنامج دعم الطاقة الشمسية العام الماضي

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الأربعاء، 31-01-2024 10:59 ص

3206 منتفعين من برنامج دعم الطاقة الشمسية العام الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن عدد المواطنين المنتفعين، من برنامج دعم الطاقة الشمسية بالمرحلة الثانية لعام 2023، والذين تلقوا موافقة من قبل النوافذ التمويلية بلغ 3206 منتفعين.

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وبينت الوزارة، رداً على استفسارات لـ " الوكيل الإخباري" إنه بلغ عدد المواطنين المنتفعين من برنامج دعم السخانات الشمسية العام الماضي 2988 منتفعاً.


وقالت الوزارة إن هدف الاستعلام على منصة الدعم المُخصصة، هو لغايات معرفة المواطن بمدى انطباق شروط ومعايير البرامج عليه من عدم انطباقها.


ونوهت إلى أن البرامج المُقدمة على المنصة تستهدف فئات تم تحديدها من خلال شروط ومعايير خاصة بالبرنامج.

 




 

 


 

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