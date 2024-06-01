3228 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4415 طنا، منها 3228 طن خضار، و991 طن فواكه، و 195طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و 20 قرشا، والبطاطا 35 و50 قرشا، والبندورة 8 و15قرشا، والجزر 25 و35 قرشا، والخيار 10 و25 قرشا، والزهرة 15و25 قرشا، والليمون 80 و175 قرشا، والموز البلدي 50 و75 قرشا.