الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

إعادة تنظيم مهنة المحاسبة القانونية للجنة نيابية مشتركة

الزراعة تنفي بيع لحوم عجول وأبقار نافقة في الضليل

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فتح اسواق المواشي بعمان اعتباراً من اليوم باستثناء العجول والابقار

النواب يصر على قراره من الأحوال المدنية.. وبوادر جلسة مشتركة تلوح بالأفق

بشكل ملحوظ .. الذهب عالمياً يعكس وجهته نحو الصعود

الأسهم الآسيوية تتراجع بعد أنخفاض اسعار النفط العالمية

فضيحة فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا .. سرقوا مخطوطات تاريخية - صور

البريد ينفي وجود خدمة باسم طلبات شرح الحال للمتقاعدين العسكريين

مصدر: فكرة استيراد النفط الروسي الرخيص لم تناقش واعادة الشراء تحتاج ترتيبات

الإثنين، 20-02-2023 09:50 ص

32667 فرصة عمل مُقدرة بالقطاع الزراعي في الأردن

62bffbe9-000


الوكيل الإخباري - قدرت دراسة حديثة حجم فرص العمل في القطاع الزراعي للأعوام (2022 – 2024) بنحو 32667 فرصة عمل، حصة الذكور منها 19968 فرصة عمل و 12698 فرصة للإناث، بواقع 61 % و39 % على التوالي.

اضافة اعلان


ولفتت الدراسة إلى أن ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج (إيجار، أجور العاملين، الماء والكهرباء والوقود، المواد الخام الأولية) أحد أهم العوامل التي تحد من التوسع في هذا القطاع.


وجاء في الدراسة، التي صدرت عن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بعنوان، الفجوة بين جانبي العرض والطلب في القطاع الزراعي، أن عدد فرص العمل المتاحة لذوي الإعاقة في القطاع الزراعي بلغ 1638 فرصة عمل من المجموع الإجمالي.


وتشير الدراسة الى أن إجمالي الأردنيين العاملين في القطاع بلغ 322910 عاملا، يشكلون 76 % من العمالة المشتغلة في القطاع وهي الأكبر على مستوى العمالة الدائمة والمؤقتة والموسمية، أما العمالة من الجنسية المصرية، فقد بلغ تعدادها 51608 مقابل 41192 من الجنسية السورية، و8019 من جنسيات أخرى. 


وقد أظهرت البيانات توزيع العمالة حسب المستوى التعليمي بأن غالبية المشتغلين في الزراعة يحملون مؤهلاً علمياً أقل من ثانوي 58 %، و18 % ثانوية عامة، و 8 % بكالوريوس، و 2 % دبلوم متوسط، رغم أن مهن مستوى المختص (بكالوريوس ودراسات عليا تشكل مجتمعة 1 %) وقد تركزت فرص العمل المستقبلية ضمن مستوى تعليمي أقل من ثانوي بما يقارب ثلاثة أرباع الطلب، في حين كان مستوى الطلب هو الأقل لمستوى البكالوريوس بنسبة 0.18 %.


وبحسب الدراسة، يقدر حجم الطلب الإجمالي في قطاع الزراعة للأعوام (2022 – 2024) نحو 32667 فرصة عمل، في حين بلغ حجم العرض الإجمالي للأعوام (2019 – 2021) 21344 عاملاً وعاملة ضمن برامج التعليم وبرامج رفع الكفاية، الأمر الذي يشير إلى وجود فجوة عددية تقدر بنحو (11323) كعجز في العرض (فائض طلب) في قطاع الزراعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
331598136_511208927837316_956304712335910348_n

التعامل مع 1332 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

تتتتت

الزراعة تنفي بيع لحوم عجول وأبقار نافقة في الضليل

a0d099c63088b2253ef94d3fd60c2bc5

فتح اسواق المواشي بعمان اعتباراً من اليوم باستثناء العجول والابقار

ccee7ba9-333

البريد ينفي وجود خدمة باسم طلبات شرح الحال للمتقاعدين العسكريين

63ec7ce505a4a

حماية المستهلك تطالب بتغليظ العقوبات على المتسببين بالتسمم الغذائي

DanaReserve3-1280x853

هل تعرفون جمرة الهواء التي تسقط اليوم وتبشر بقدوم الربيع؟.. تعرف عليها

أخبار متعلقة
1202311124710571877509

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الوسطى غداً

1484998618558223000

إربد: القطاع الزراعي يلعب دورا كبيرا بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي

الدفاع المدني 4

اصابة 5 عاملين بشركة الكهرباء اثناء تأدية الواجب

333a818dbf71a509f924e54006a41fb6

الإقراض الزراعي: برامج إقراضية جديدة متخصصة للمزارعين

WhatsApp-Image-2021-02-09-at-12.57.02-PM

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بمحافظات الشمال غداً - أسماء

120231145657569475107

الحمل الكهربائي يسجل 4090 ميجا واط أمس الخميس