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329634 مجموع الناخبين في إربد الثانية

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الثلاثاء، 09-07-2024 11:44 م

329634 مجموع الناخبين في إربد الثانية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الدائرة الانتخابية لإربد الثانية عوني شديفات إن مجموع الناخبين في الدائرة بلغ 329634 شخصا، يتوزعون ما بين 150870 ناخبا و 178764 ناخبة.

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وبين الشديفات ، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الدائرة الانتخابية لإربد الثانية تضم 5 ألوية هي المزار الشمالي، الطيبة، بني عبيد، الكورة، الأغوار الشمالية، فيما خصص لها 7 مقاعد منها المقعد المسيحي والكوتا النسائية.


وقال إن لواء المزار الشمالي يضم 43085 ناخبا وناخبة ولواء الطيبة 28259 ناخبا وناخبة، ولواء بني عبيد يضم 87848 ناخبا وناخبة، ولواء الكورة يضم 83980 ناخبا وناخبة، ولواء الأغوار الشمالية 86462 ناخبا وناخبة.


وقال الشديفات إن عدد مراكز الاقتراع في دائرة اربد الثانية وصل حتى الآن إلى 110 مراكز، تضم 505 صناديق موزعة على النحو التالي: لواء المزار الشمالي 68 صندوقا انتخابيا منها 37 للإناث، ولواء الطيبة 44 صندوقا منها 23 للإناث، لواء بني عبيد 136 صندوقا منها 69 للإناث، ولواء الكورة 124 صندوقا منها 70 صندوقا للإناث، ولواء الأغوار الشمالية خصص له 136 صندوقا منها 70 للإناث.


وأكد التوسع في أعداد الصناديق في ذات المراكز إذا كان هناك حاجة ماسة لذلك، بهدف التسهيل على الناخبين ليتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري بكل يسر وسهولة مع إمكانية استبدال صناديق أخرى بمواقع جديدة لتخفيف الضغط في ظل منع القانون أي تمديدات للانتخاب التي ستغلق في موعدها المحدد حسب قانون الانتخاب.

 




 

 


 

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