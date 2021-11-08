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الإثنين، 08-11-2021 03:41 م

33 % من إصابات كورونا اليومية من الفئة العمرية 10 -17 عام

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الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، اليوم الاثنين، مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، آخر مستجدات الوضع الوبائي والغذائي في المملكة.

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وتساءل العين الحسبان في بداية اللقاء عن الاستعدادات لمواجهة ارتفاع معدلات الاصابات اليومية، وعدد حالات دخول المستشفيات، والاجراءات الاحترازية المُتخذة في المؤسسات الرسمية والمنشآت التعليمية، إلى جانب نسبة أعداد متلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا، فضلًا عن توجه الوزارة لمنح جرعة الثالثة معززة.


من جانبه، قال الوزير الهواري، إن زيادة عدد الإصابات اليومية متوقعة خصوصًا بعد فتح جميع القطاعات وعودة التعليم الوجاهي في المدارس، مؤكدًا أنه لا تراجع عن التعليم الوجاهي في المدارس، وأن المملكة لن تشهد موجة قادمة كالموجات السابقة، وأن لدّى المستشفيات القدرة الاستيعابية الكافية.


وبين أن 33 بالمئة من الإصابات المسجلة يوميًا هي من الفئة العمرية الواقعة بين 10 إلى 17 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الفئة يبلغ عددها نحو 2 مليون شخص.
وتوقع أن المملكة لن تسجل أكثر من 3 آلاف حالة يوميًا.


وحوّل البرنامج الوطني للمطاعيم، قال الوزير الهواري، إن عدد متلقي الجرعة الأولى وصل إلى نحو 4 ملايين، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3.5 مليون.
وبخصوص الجرعة الثالثة المعززة، بين الوزير أنه تم البدء بإعطائها إلى الفئة العمرية ما فوق 60 عامًا وللعاملين بالقطاع الصحي منذ شهر ونصف تقريبًا، وسيتم خلال الاسابيع المقبلة إعطائها إلى جميع الفئات العمرية ممن مضى على تلقيهم الجرعتين مدة 6 شهور.

 

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