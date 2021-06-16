33% من الأردنيين مستعدون لتلقي لقاح كورونا فورا

الوكيل الاخباري -

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أصدرت إبسوس، المؤسسة البحثية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتائج دراسة أجرتها لاستطلاع آراء الأردنيين ومواقفهم تجاه لقاح فيروس كورونا، خلال الفترة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل 2021.وأظهر الاستطلاع، ارتفاع مدى استعداد الأردنيين لتلقي اللقاح بمستويات القبول في الربع الأخير من عام 2020، ليصل إلى 3 من كل 4 أردنيين.وأضاف أن نسبة الأردنيين المستعدين لتلقي اللقاح على الفور توقفت عند حوالي 33%، بينما لا يزال 4 أردنيين من كل 10 يفضلون الانتظار قبل التسجيل أو تلقي اللقاح.وبينما شهد قبول اللقاح زيادة كبيرة بين جميع فئات المجتمع، أبدى كبار السن استعدادًا أكثر من الأجيال الأصغر لأخذ اللقاح، حيث أبدى 9 من كل 10 أردنيين ممن تجاوزت أعمارهم الـ 55 عاما استعدادهم لتلقي اللقاح.