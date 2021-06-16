الأربعاء 16-06-2021
الوكيل الاخباري

ارادات ملكية بالوريكات والحباشنة والقضاة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرفاعي

18 مشتكى عليه في قضية عطاء بناء جديد لمؤسسة مساهمة عامة

تشكيلات وإنهاء خدمات موظفين في وزارات

إرادة ملكية بتعيين معاذ الزعبي

أمر دفاع جديد يحدد سقوف كلف الشحن البحري

افتتاح وثائق التأهيل للشركات والائتلافات المتقدمة لمشروع الناقل الوطني

الثقافة تستأنف مشاريعها في الألوية

قرارات لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء

33% من الأردنيين مستعدون لتلقي لقاح كورونا فورا

الأربعاء، 16-06-2021 06:36 م

33% من الأردنيين مستعدون لتلقي لقاح كورونا فورا

620211602110838351073



الوكيل الاخباري - أصدرت إبسوس، المؤسسة البحثية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتائج دراسة أجرتها لاستطلاع آراء الأردنيين ومواقفهم تجاه لقاح فيروس كورونا، خلال الفترة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل 2021.اضافة اعلان


وأظهر الاستطلاع، ارتفاع مدى استعداد الأردنيين لتلقي اللقاح بمستويات القبول في الربع الأخير من عام 2020، ليصل إلى 3 من كل 4 أردنيين.

وأضاف أن نسبة الأردنيين المستعدين لتلقي اللقاح على الفور توقفت عند حوالي 33%، بينما لا يزال 4 أردنيين من كل 10 يفضلون الانتظار قبل التسجيل أو تلقي اللقاح.

وبينما شهد قبول اللقاح زيادة كبيرة بين جميع فئات المجتمع، أبدى كبار السن استعدادًا أكثر من الأجيال الأصغر لأخذ اللقاح، حيث أبدى 9 من كل 10 أردنيين ممن تجاوزت أعمارهم الـ 55 عاما استعدادهم لتلقي اللقاح.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
إرادة ملكية سامية

ارادات ملكية بالوريكات والحباشنة والقضاة

6202110184446321334237

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرفاعي

w

18 مشتكى عليه في قضية عطاء بناء جديد لمؤسسة مساهمة عامة

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

تشكيلات وإنهاء خدمات موظفين في وزارات

إرادة ملكية سامية

إرادة ملكية بتعيين معاذ الزعبي

6202110181127270109707

أمر دفاع جديد يحدد سقوف كلف الشحن البحري

أخبار متعلقة
5202117172219874111126

%3.56 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

ffff

الصحة: هذا موعد الاستغناء عن الكمامات بالاردن

5202119175028419879638

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

5202111151648397581500

تربية الكورة تُحدد مراكز تلقي لقاح كورونا لعامليها

تا

وزير التربية يكشف خطة ' سد الفاقد التعليمي' لطلبة المدارس

kanuna

صُلح عمَّان تستمع لشهادة ممرضتين في حادثة مستشفى السلط