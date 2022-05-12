33.3 مليون دولار لتعزيز التزويد المائي في محافظات الجنوب

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة المياه والري بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID اتفاقية لتعزيز التزويد المائي وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية في المحافظات الجنوبية بقيمة 33.385 مليون دولار.

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ورعى وزير المياه والري المهندس محمد النجار بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة ورئيس هيئة المديرين في شركة مياه العقبة السيد محمود النعيمات توقيع اتفاقية FARA 8 التي تهدف لخفض الفاقد بمرحلته الثالثة وبنسبة 20%.

وحضر توقيع الاتفاقية التي تستمر لمدة 4 سنوات 2022-2026 كل من مدير برنامج المياه والبيئة في USAID اندرو ماكين ومدير مشاريع المياه المهندس لويس قاقيش ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن مياهنا المهندس محمد العوران وعدد من مسؤولي مشاريع المياه.



وقال النجار إن الوزارة أقرت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة إلى ما دون الـ25% بدعم من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي USAID معربا عن امتنان الوزارة للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن قيمة الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للمشروع بلغ 26.453 مليون دولار وقيمة مساهمة شركة مياه العقبة 6.926 مليون دولار مما يعزز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه وبرامج التدريب لتأهيل الموظفين وتطوير الأداء.



من ناحيته بين أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة أن الاتفاقية تشمل إعداد خطة رئيسية جديدة بالتعاون مع شركة مياه العقبة للبنى التحتية في محافظات الجنوب وبناء دراسة هيدروليكية لكافة المناطق بهدف خفض فاقد المياه بما ينعكس على توفير كميات اضافية للمواطنين، وزيادة قدرة خط أنابيب الديسي الى العقبة بطاقة 12 مليون م3/سنويا لاستيعاب كميات المياه التي سيوفرها مشروع الخط الناقل الوطني والمشاريع الأخرى بينما سيوفر الخط في المرحلة الأولى حوالي 7 ملايين م3 /سنويا.



وتابع أنه سيتم بناء خط جديد لتعزيز التزويد المائي وإنشاء محطة ضخ جديدة إضافة إلى إعادة تأهيل 4 آبار في منطقة الديسي لتعزيز قدرتها الإنتاجية بنسبة 25% وخفض كلف الطاقة وتحسين إجراءات وجهود كشف التسرب وسرعة الإصلاح وضبط الاعتداءات وتركيب أجهزة حديثة، حيث من المتوقع توفير 3 ملايين متر مكعب إضافية للاستخدام المنزلي، إضافة إلى خفض كلف الطاقة بنسبة 10%.

وأضاف أن الاتفاقية تشمل كذلك توفير الدعم الفني والتقني لشركة مياه العقبة من خلال تحسين نظام المياه المعالجة في العقبة ودعم جهود الشركة في محافظات معان والكرك والطفيلة من خلال توفير جميع المعدات والمستلزمات والأدوات والتقنيات الحديثة لإنجاح جهود شركة مياه العقبة في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي في جميع محافظات ومناطق الجنوب وإنشاء معرض لتقنيات المياه وعمليات الشركة وتوسعة مبنى التحكم والإدارة في العقبة للتسهيل على المواطنين ورفع سرعة الاستجابة اضافة الى تنفيذ مشروع تحديث منظومة التزويد الخاصة بمنطقة الشاطىء الجنوبي بالمياه المعالجة من خلال تنفيذ خط ناقل جديد قطر 600 ملم من محطة الضخ وصولا إلى المنطقة الصناعية الجنوبية وتوفير نفس الكميات لغايات الشرب.



وأشار البطاينة إلى أن المشاريع التي يجري تنفيذها في قطاع المياه والخطط والبرامج الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID) والمشاريع المنوي تنفيذها تهدف الى تعزيز كفاءة شبكات المياه وخفض الفاقد في جميع مناطق محافظات جنوب المملكة ضمن اختصاص شركة مياه العقبة حيث من المتوقع خفض الفاقد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بنسبة 20% لتوفير 900 ألف م3/سنويا وتحسين قدرة المصادر المائية الهادفة إلى تحسين إدارتها واليات النقل والتوزيع لكافة القطاعات المائية وتحديات تقليل الفاقد وتقليل كلف التشغيل والصيانة وتحسين إيصال المياه للمواطنين ورفع قدرة وكفاءة الشبكات معربا عن تقديره للدعم المتواصل من الوكالة الأمريكية.



وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات المماثلة التي وقعتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بالتعاون مع وزارة المياه والري الأردنية ممثلة بسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركة مياهنا وشركة مياه اليرموك وشركة مياه العقبة لتعمل على مواجهة التحديات المائية التي يعاني منها قطاع المياه في المملكة ولتدعم الاستراتيجية المائية للسنوات القادمة.

وكغيرها من مشاريع الـFARA والتي تصب جميعها لتحسين واقع خدمات المياه والصرف الصحي للمواطن الأردني في ظل الطلب المتزايد على المياه وبالأخص خلال فترات الشح والعجز المائي والتغييرات المناخية.



ومن الجدير بالذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تعمل وبالتنسيق مع وزارة المياه والري الأردنية على توفير الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع وتخفيض فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير إدارة المصادر المائية للمملكة منذ سنوات وعلى المدى الطويل في سبيل بناء قطاع مياه مرن للمستقبل والحفاظ عليه آمنًا لملايين العائلات في شتى أنحاء المملكة التي تعتمد عليه بشكل كبير.