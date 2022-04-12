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342 ألف رأس من المواشي رودت إلى العقبة في 3 أشهر

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الثلاثاء، 12-04-2022 03:52 م

342 ألف رأس من المواشي رودت إلى العقبة في 3 أشهر

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الوكيل الاخباري - وردت إلى ميناء العقبة خلال الربع الأول من العام الحالي 342 ألف رأس من المواشي، بحسب بيانات نقابة ملاحة الأردن.

وقال الأمين العام للنقابة محمد الدلابيح، الثلاثاء، إنّ واردات الأردن من المواشي عبر ميناء العقبة سجلت ارتفاعا بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكّد، أن ميناء العقبة سجل نشاطا ملحوظا منذ بداية العام الحالي ما يشير إلى عودة الحركة تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

"وصل عدد الحاويات الواردة والصادرة عبر ميناء العقبة إلى 199341 حاوية مقارنة بـ 175250 حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 13,7%"، وفق الدلابيح.

وأضاف أن البضائع العامة سجلت ارتفاعا بنسبة 33% بواقع 461 ألف طن مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فيما ارتفع عدد السيارات والشاحنات "الرورو" إلى 37285 بنسبة ارتفاع 16%.

وارتفع عدد السياح والركاب خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 72 ألف مسافر بنسبة ارتفاع بلغت 295% عن عددهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت بضائع الصب السائل بنسبة 12% لتصبح 950666 طنا بدلا من 1.1 مليون طن للفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت بضائع الصب الجاف إلى 739 ألف طن بنسبة ارتفاع بلغت 44.

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