345 ألف زائر أجنبي لـ مأدبا حتى نهاية تشرين الأول

الوكيل الاخباري-

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أعلن مدير سياحة مادبا، وائل الجعنيني أن المدينة شهدت هذا العام زيادة لافتة في أعداد الزوار إليها من الأردنيين إلى 38 ألفا حتى نهاية تشرين الأول الماضي، ومن الأجانب إلى 345 ألفا مقارنة بــ 80 ألفا العام الماضي، وذلك بعد إعلان فوزها بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022.وأضاف أن هذه الزيادة في أعداد السياح المحليين يؤشر على ما تحتويه مادبا من تنوع وتعدد في الوجهات السياحية الدينية والتاريخية والسياحة العلاجية وسياحة المغامرة، فأصبحت قبلة للسياحة بعد فوزها بلقب مادبا عاصمة السياحة العربية.وشهدت مادبا منذ بداية العام الحالي العديد من الفعاليات والأنشطة التي تروج لمادبا عاصمة السياحة العربية، تنوعت بين أمسيات فنية لنخبة من المطربين الأردنيين، والفرق الفنية المتميزة، والفرق الفلكلورية الشعبية من مختلف الدول، والعروض ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، والصحفيين، والسفراء وزوجاتهم، ومؤتمر الإعلاميات العربيات، والمسرحيات الفنية الاستعراضية في مكاور.وأكد الجعنيني أن الفعاليات المتنوعة مستمرة في مادبا، وستشهد فعاليات نوعية ومتميزة الشهر القادم؛ احتفالا بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.وبين أنه سيتم بالتعاون مع جمعية تطوير السياحة وبلدية مادبا الكبرى ومجلس المحافظة، تنفيذ أعمال تزيين لوسط المدينة، وإضاءة شجرة عيد الميلاد، وتنظيم احتفالات دينية وشعبية في عدد من المواقع في مادبا.