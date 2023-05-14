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الأحد، 14-05-2023 11:01 ص

3464 شكوى واستفسارا تلقتها وزارة العمل في الربع الأول من 2023

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الوكيل الإخباري- تلقت وزارة العمل 3464 شكوى واستفسارا، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تقرير إنجازات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، الصادر عن الوزارة.اضافة اعلان


وبحسب التقرير، ، انتهت الوزارة من تسوية 1469 شكوى، فيما بقي 528 أخرى قيد الإجراء.

وأشار التقرير، إلى أن الوزارة حررت 1164 مخالفة خلال الفترة ذاتها، و584 إنذارا حسب المواد القانونية.

التقرير، الذي صدر، أوضح أن عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها الوزارة خلال الربع الأول بلغ 14164 زيارة على 6544 مؤسسة في المملكة.

وبلغت حالات عمل الأطفال 166 حالة، حيث جرى إنذار 57 منشأة ومخالفة 67 منشأة، إضافة إلى التوعية والإرشاد.

وعن العمالة غير الأردنية المخالفة، بين التقرير أنه تم إلغاء تسفير 8 عمال، وبلغ عدد المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 3 عمال، أما الملغى تسفيرهم بدفع غرامة، فقد بلغ عددهم 26 عاملا، كما بلغ عدد حالات التسفير المكتبي 157 حالة.

وبلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها وزارة العمل خلال العام الماضي على منصة حماية، 13996 شكوى، منها 13580 تم تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية لأصحابها.

يشار إلى أن وزارة العمل أنشأت منصة "حماية" على الموقع الإلكتروني لاستقبال الشكاوى العمالية، إضافة إلى استقبال الشكاوى عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 




 

 


 

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