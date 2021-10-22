%35 نسبة الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين خلال الساعة الأولى

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس لجنة انتخاب نقابة الصحفيين محمد التل، الجمعة،أن نسبة الاقتراع وصلت إلى 35%؜ في انتخابات النقابة، خلال الساعة الأولى.

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وقال التل، إن عملية الاقتراع تسير بكل يسر وسهولة.



وبدأت النقابة بفتح صناديق الاقتراع عند الساعة 11 صباحا أمام الهيئة العامة لاختيار ممثليهم في مجلس نقابة الصحفيين المقبل.



وأقرت الهيئة العامة في نقابة الصحفيين الجمعة، التقرير المالي والإداري لنقابة الصحفيين بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة.



ويتوجه 1142 عضوا في نقابة الصحفيين، لصناديق الاقتراع في قاعة عمّان الكبرى بمدينة الحسين الرياضية في أول انتخابات نقابية منذ جائحة كورونا لاختيار نقيب ونائب للنقيب و9 أعضاء مجلس، بعد تأجيلها لمدة أسبوع نظرا لعدم اكتمال النصاب.