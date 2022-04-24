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الأحد، 24-04-2022 08:45 ص

3512 أطنان من الخضار والفواكه ترد المركزي اليوم - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3512.504 طن، توزعت على 2421.509 طن خضار،810.190 طن فواكه، و 280.805 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 877.897طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 38 إلى 60 قرش، بندورة من 15 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد :



 




 

 


 

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