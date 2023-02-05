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الأحد، 05-02-2023 02:00 م

357 طلب براءة اختراع في الأردن العام الماضي

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الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات الإحصائية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية حماية الملكية الصناعية لعام 2022 ارتفاعا ملحوظا في تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن طلبات تسجيل العلامات التجارية بلغت 7939 طلباً مقابل 7794 طلباً لعام 2021 وسجلت مديرية حماية الملكية الصناعية 5084 علامة تجارية جديدة مقارنة بـ 5551 علامة تجارية مسجلة عن العام الماضي.

وقالت مديرة المديرية ريا النسور أن الاحصائيات تشير الى ارتفاع في عدد الطلبات المقدمة لبراءات الاختراع من 338 طلباً عن سنة 2021 إلى 357 طلباً لسنة 2022 أي بنسبة 6%.

وأشارت الى أن طلبات إيداع براءات الاختراع للمرحلة الدولية وفقا لمعاهدة التعاون الدولي حول براءات الاختراع شهدت تطورا ملحوظا لتصل الى 18 طلب لعام 2022  وتم تسجيل 54 براءة اختراع للعام 2022.

وقالت النسور أن عدد الطلبات المودعة لدى قسم الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لعام 2022 كانت( 123 ) طلب انقسمت الى ( 67 ) طلب محلي و ( 56 ) طلب أجنبي، وتم منح ( 68 ) شهادة تسجيل رسم/ نموذج صناعي.

وبينت أن الوزارة قامت بتجديد 5545 علامة تجارية و654 براءة اختراع. 

 




 

 


 

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