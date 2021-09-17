الجمعة 17-09-2021
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الجمعة، 17-09-2021 05:52 م

3594 جرعة من لقاح كورونا أُعطيت الجمعة

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 4064829 مسجلا بزيادة قدرها 2238 مسجلين عن يوم الخميس.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الخميس، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم  3615365 بزيادة مقدارها 1412 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3154933 بزيادة مقدارها 2182 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 21063 جرعة.

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